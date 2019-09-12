Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя на странице в Facebook.

"Информация только появилась, а уже много манипуляций относительно моратория на новое строительство, который планируют ввести столичные власти. Интересно, что некоторые "эксперты" и народные депутаты объединились вокруг интересов застройщиков и начали нагнетать панику", - сказал Кличко.

Он отметил, что если Киевсовет примет такое решение, будет касаться оно исключительно новой застройки и документов на нее. То есть речь идет о том, что до нового года не будут начинать возводить новые жилые, коммерческие объекты (кроме социальной инфраструктуры).

"Начатого законного строительства либо объектов, которые должны быть законно введены в эксплуатацию, мораторий не будет касаться. Объекты, которые возводятся без документации, или относительно которых документация отменена - в эксплуатацию введены не будут. Поэтому не обращайте внимания на провокаторов и манипуляторов, которые в угоду застройщикам пытаются сеять лживую информацию", - пояснил он.

По его словам, согласно проекту решения, городские власти планируют до конца года завершить инвентаризацию только начатого на территории Киева строительства, ведь сегодня именно ГАСИ согласовывает, что именно и где сооружается.

"Мы настроены навести порядок с застройкой в столице. Чтобы неожиданно, на участках, полученных во времена Омельченко и Черновецкого, не вырастали монстры. Чтобы застройщики через суды не вынуждали город издавать градостроительные условия, чтобы не велось строительство на арестованных земельных участках. Чтобы все строительство происходило исключительно законно и с учетом интересов громады Киева", - сказал Кличко.

Он сообщил, что будет предлагать Киевсовету принять это решение за основу и за неделю разработать предложения к нему, чтобы нивелировать возможные негативные последствия для граждан, в том числе предпринимателей.

В частности, речь идет о проекте решения Киевского городского совета "О введении временного запрета (моратория) на осуществление нового строительства и реконструкции с изменением внешних геометрических размеров объектов на территории города Киева".

Документом предусматривается провести до 31 декабря инвентаризацию объектов нового строительства или реконструкции с изменением внешних параметров на территории столицы. Результаты инвентаризации, как отмечается в документе, должны отражаться на портале Центра мониторинга застройки Киева.

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