приняла в первом чтении президентский законопроект о незаконном обогащении.

За проголосовали 316 нардепов, передает со ссылкой на .

"Первая ключевая вещь. Признавалось неконституционным положение Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Решение Конституционного суда имело шквал критики. Было прекращено много уголовных производств.

Законопроект призван обеспечить привлечение виновных лиц, выполняющих функции органов власти и которые незаконным образом получили активы. Привлекать к уголовной ответственности.

Речь идет о том, когда стоимость таких активов в 15 тысяч и более превышает необлагаемый минимум(нардепы называют цифру в 14 4 млн грн. - Gazeta.ua) доходов граждан.

Также будет предусмотрено решением в гражданско-правовом порядке взиматься незаконные активы в доход государства. По искам Специализированной антикоррупционной прокуратуры. А в случаях, предусмотренных законом, по решению Генеральной прокуратуры. Когда речь идет о незаконных активах работников САП", - заявил перед голосованием представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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