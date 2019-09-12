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Нужен жёсткий и симметричный реванш: ЦИК на выход. Документ
12.09.2019 09:47

Появился скрин постановления об увольнении только состава комиссии, которое якобы раздают депутатам. Голосование за отставку членов ЦИК планируются сегодня. Документ опубликовал Телеграм-канал Klymenko Time.

Нужен жёсткий и симметричный реванш: ЦИК на выход. Документ

"Читаю обеспокоенность журналистов и дипломатов инициативой Президента отправить в отставку весь состав ЦИК и Высшую квалификационную комиссию судей.

 

Меня тоже это очень беспокоит. Только я выражаю серьезные опасения, что кроме увольнений инициатива Президента не предусматривает одновременного запрета на занятие ими любых должностей в будущем. 

 

В 2014-м году никого не беспокоило, что специальным законом были уволены все члены Высшего Совета юстиции, ВККС и другие служащие с запретом на десять лет занимать любые должности. 

 

И в этот раз не надо беспокоиться о высоких материях и тем более подавать голос от дипломатов Евросоюза. 

 

Всех до единого надо уволить, запретить работать на государственной службе, провести полный аудит деятельности каждого функционера времен Порошенко, наклеить всем ярлык и запустить по допросам и судам. В полном соответствии с европейскими стандартами 2014-го года." - Заявил известный юрист Андрей Портнов. 

Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении членов Центральной избирательной комиссии. Документ появился на сайте парламента.

"В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 Закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» и учитывая мотивированное представление Президента Украины Верховная Рада Украины постановляет: прекратить досрочно полномочия только состава Центральной избирательной комиссии. В связи с этим освободить от должностей членов этой Комиссии:

Басаеву Аллу,

Бернацкую Наталью,

Вербенского Михаила,

Диденко Олега,

Евстигнеева Андрея,

Ефремову Ирину,

Желтову Ольгу,

Конопольського Олега,

Кустову Светлану,

Лотюк Ольгу,

Махницкую Екатерину,

Плукаря Виталия,

Радченко Евгения,

Слипачук Татьяну,

Шипилова Леонтия,

Юзькову Татьяну."

Документ вступает в силу с момента его принятия. За увольнение членов ЦИК парламент может проголосовать уже сегодня, 12 сентября. 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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