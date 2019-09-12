Появился скрин постановления об увольнении только состава комиссии, которое якобы раздают депутатам. Голосование за отставку членов ЦИК планируются сегодня. Документ опубликовал Телеграм-канал Klymenko Time.

"Читаю обеспокоенность журналистов и дипломатов инициативой Президента отправить в отставку весь состав ЦИК и Высшую квалификационную комиссию судей.

Меня тоже это очень беспокоит. Только я выражаю серьезные опасения, что кроме увольнений инициатива Президента не предусматривает одновременного запрета на занятие ими любых должностей в будущем.

В 2014-м году никого не беспокоило, что специальным законом были уволены все члены Высшего Совета юстиции, ВККС и другие служащие с запретом на десять лет занимать любые должности.

И в этот раз не надо беспокоиться о высоких материях и тем более подавать голос от дипломатов Евросоюза.