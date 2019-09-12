|Нужен жёсткий и симметричный реванш: ЦИК на выход. Документ
|12.09.2019 09:47
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Появился скрин постановления об увольнении только состава комиссии, которое якобы раздают депутатам. Голосование за отставку членов ЦИК планируются сегодня. Документ опубликовал Телеграм-канал
Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении членов Центральной избирательной комиссии. Документ появился на сайте
"В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 Закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» и учитывая мотивированное представление Президента Украины Верховная Рада Украины постановляет: прекратить досрочно полномочия только состава Центральной избирательной комиссии. В связи с этим освободить от должностей членов этой Комиссии:
Басаеву Аллу,
Бернацкую Наталью,
Вербенского Михаила,
Диденко Олега,
Евстигнеева Андрея,
Ефремову Ирину,
Желтову Ольгу,
Конопольського Олега,
Кустову Светлану,
Лотюк Ольгу,
Махницкую Екатерину,
Плукаря Виталия,
Радченко Евгения,
Слипачук Татьяну,
Шипилова Леонтия,
Юзькову Татьяну."
Документ вступает в силу с момента его принятия. За увольнение членов ЦИК парламент может проголосовать уже сегодня, 12 сентября.