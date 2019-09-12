Не варто було перекривати воду для Криму? Чи можлива війна за воду?
12.09.2019 10:03
11 сентября
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11.09.2019
Крым, Украина
1387
Метки: политика, Днепр, война, сельское хозяйство, вода, аннексия Крыма.
11 сентября
Можливо не варто було перекривати воду для Криму? «Крим.Реалії» запитали про це гідрологів та політиків. Води Дніпра належать Росії, а відтак і кримчанам. Приміром, так вважає защитник голови підконтрольний Кремлю Ради міністрів Криму - Георгій Мурадов. Він звинуватив Україну у порушенні міжнародного права. Нібито Київ незаконно перекрив Північно-Кримський канал у 2014-му. Кому ж належить Дніпро? Хто насправді порушує міжнародні норми та міждержавні угоди? І чи можлива війна за воду?