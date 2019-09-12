11 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Мораторий на строительство в столице будет касаться исключительно новой застройки — Кличко • ТОП-3 вкусных и быстрых завтраков мира • Лето "передумало" уходить: в ближайшие дни тепло и сухо • Руководителя Укравтодора Николаевщины уволили - в город едет проверка • СНБО: Россия не выполнила решение трибунала по морскому праву • В Норильске выпал первый снег • Верховная Рада готовит перезагрузку НАПКвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Днепр, война, сельское хозяйство, вода, аннексия Крыма. 11 сентября 1387политика, Днепр, война, сельское хозяйство, вода, аннексия Крыма. Можливо не варто було перекривати воду для Криму? «Крим.Реалії» запитали про це гідрологів та політиків. Води Дніпра належать Росії, а відтак і кримчанам. Приміром, так вважає защитник голови підконтрольний Кремлю Ради міністрів Криму - Георгій Мурадов. Він звинуватив Україну у порушенні міжнародного права. Нібито Київ незаконно перекрив Північно-Кримський канал у 2014-му. Кому ж належить Дніпро? Хто насправді порушує міжнародні норми та міждержавні угоди? І чи можлива війна за воду? Фоторепортажи Популярные теги Верховная Рада, портрет, полиция, цирк, Дмитрий Дятлов, мотоциклы, люди, ЗСУ, история, столкновения, женщины, фестивали, Сергей Смоленцев, мир, архитектура, беспорядки, Александр Зубко, политики, заводы, митинги, технологии, #Євромайдан, Шахтер, аннексия Крыма, музыка, Россия, АТО, Олимпиада, ВСУ, стихийные бедствия, дети, самолеты, Карпаты, политика, США, зима, НАТО, общество, соревнования, транспорт, Одесса, бизнес, Львов, живопись, оккупация, спорт, катастрофы, военная техника, дизайн, церковь, джаз, футбол, выборы, традиции, пейзажи, город, автомобили, Путин, досуг, животные, ВМС, юмор, фотоподборки, концерты, праздники, туризм, Киев, война, искусство, фотопроект, марш, авиация, кошки, природа, фотография, тест-драйв, суд, Донбасс, Нацгвардия, милиция, фотоконкурсы, культура, солдат, Саакашвили, знаменитости, выставки, Динамо, вера, учения, Майдан, корабли, акции, Львів, мода, путешествия, парады, протесты, уикенд, Порошенко, экология Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Верховная Рада, портрет, полиция, цирк, Дмитрий Дятлов, мотоциклы, люди, ЗСУ, история, столкновения, женщины, фестивали, Сергей Смоленцев, мир, архитектура, беспорядки, Александр Зубко, политики, заводы, митинги, технологии, #Євромайдан, Шахтер, аннексия Крыма, музыка, Россия, АТО, Олимпиада, ВСУ, стихийные бедствия, дети, самолеты, Карпаты, политика, США, зима, НАТО, общество, соревнования, транспорт, Одесса, бизнес, Львов, живопись, оккупация, спорт, катастрофы, военная техника, дизайн, церковь, джаз, футбол, выборы, традиции, пейзажи, город, автомобили, Путин, досуг, животные, ВМС, юмор, фотоподборки, концерты, праздники, туризм, Киев, война, искусство, фотопроект, марш, авиация, кошки, природа, фотография, тест-драйв, суд, Донбасс, Нацгвардия, милиция, фотоконкурсы, культура, солдат, Саакашвили, знаменитости, выставки, Динамо, вера, учения, Майдан, корабли, акции, Львів, мода, путешествия, парады, протесты, уикенд, Порошенко, экологияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Можливо не варто було перекривати воду для Криму? «Крим.Реалії» запитали про це гідрологів та політиків. Води Дніпра належать Росії, а відтак і кримчанам. Приміром, так вважає защитник голови підконтрольний Кремлю Ради міністрів Криму - Георгій Мурадов. Він звинуватив Україну у порушенні міжнародного права. Нібито Київ незаконно перекрив Північно-Кримський канал у 2014-му. Кому ж належить Дніпро? Хто насправді порушує міжнародні норми та міждержавні угоди? І чи можлива війна за воду? Крым, Украина 11.09.2019



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