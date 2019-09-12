Под Киевом, на расстоянии 50 км от Чернобыля, горит лесная подстилка на площади около 6 га близко с.Новые Соколы (Иванковский район Киевской области).

К ликвидации пожара привлечены 2 самолета и вертолет. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в , передает

Возгорание лесной подстилки на площади около 4 га кое-где с переходом в верховой пожар началось в среду днем.

"По состоянию на 17.30 с территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га", - сообщила пресс-служба.

Скриншот: Facebook/ДСНС України

К борьбе с пожаром привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 30 человек личного состава и 7 единиц техники, 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Жертв и пострадавших нет.

Северная часть Иванковского района находится в Чернобыльской зоне отчуждения, село Новые Соколы - на расстоянии около 50 км от Чернобыля.

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