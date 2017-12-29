

Фото: кадр из видео

Петр Алексеевич (такой важный):— Они жалостливо скребутся к нам в двери. Просят, чтобы мы купили их газ. А нам не надо. У нас все хорошо!

А мы такие:

— СУГС!

А Петр Алексеевич, далее:

— Мы, конечно, можем купить, если цена нас устроит, если газ будет не коррупционный…

А мы такие:

— Смерть ворогам!

А Петр Алексеевич, сделав лицо умней, чем у одесского раввина:

— А для чего мы будем покупать у России газ? Правильно — для того, чтобы снизить тарифы для населения!

А мы такие… В общем, поём хором и, прикидывая — сколько «фантастичної кави» можно будет выпить в Братиславе на сэкономленные деньги:

— А потом вы нам еще и доплачивать будете за использование вражеского газа?

А Петр Алексеевич:

— Да! СУГС! Готовьте мешки для денег! А, пока… чтобы Путин не напал, мы повысим вам тарифы на электроэнергию с 1 января!

А мы такие, уныло, но гордо:

— Суро-о-о-о-о-вые го-о-о-о-ды….

Сводка.нет - Новости Украины и Мира