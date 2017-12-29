|Алексей Куракин: Клята, ганебна… перемога
|29.12.2017 12:11
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Петр Алексеевич (такой важный):— Они жалостливо скребутся к нам в двери. Просят, чтобы мы купили их газ. А нам не надо. У нас все хорошо!
А мы такие:
— СУГС!
А Петр Алексеевич, далее:
— Мы, конечно, можем купить, если цена нас устроит, если газ будет не коррупционный…
А мы такие:
— Смерть ворогам!
А Петр Алексеевич, сделав лицо умней, чем у одесского раввина:
— А для чего мы будем покупать у России газ? Правильно — для того, чтобы снизить тарифы для населения!
А мы такие… В общем, поём хором и, прикидывая — сколько «фантастичної кави» можно будет выпить в Братиславе на сэкономленные деньги:
— А потом вы нам еще и доплачивать будете за использование вражеского газа?
А Петр Алексеевич:
— Да! СУГС! Готовьте мешки для денег! А, пока… чтобы Путин не напал, мы повысим вам тарифы на электроэнергию с 1 января!
А мы такие, уныло, но гордо:
— Суро-о-о-о-о-вые го-о-о-о-ды….
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