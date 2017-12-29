Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования дела Майдана разыскивает 91 человека. Об этом рассказал глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью изданию "Тиждень" .

"Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем свыше 100 уголовных производств. Это более 3,4 тысячи эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства", - отметил Горбатюк.

Он также подчеркнул, что прокуратура группирует все производства по событиям - разгон студентов, события на Грушевского и 18 февраля штурм Майдана, расстрелы 20 февраля, титушки, убийства и ранения правоохранителей.

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