Минагропрод прогнозирует экспорт зерновых в 2017/2018МГ на уровне 41 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерновых из Украины в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 41 млн тонн.

"Мы прогнозируем экспорт на уровне 41 млн тонн", - сказал в интервью агентству "" первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По его словам, основным фактором риска для реализации этого прогноза является рост проблем с логистикой, особенно остро стоит вопрос дефицита вагонов и локомотивов.

"В Украине компании уже закупают свои вагоны, но частные локомотивы на рельсы выйти не могут. По моему мнению, "Укрзализныця" должна сосредоточиться на развитии инфраструктуры и продаже услуг по доступу к железной дороге", - добавил М.Мартынюк.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина в 2016/2017 МГ экспортировала 43,9 млн тонн зерновых.

Урожай зерновых в Украине, по данным Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.

Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 62,3 млн тонн.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства США прогнозирует урожай зерна в Украине в 2017 году на уровне 61,49 млн тонн, в том числе пшеницы - 26,5 млн тонн.

По прогнозам американского ведомства, экспорт зерновых в 2017/2018 МГ составит 42,41 млн тонн.

Украина с начала 2017/2018 МГ и по состоянию на 21 декабря 2017 года экспортировала около 20 млн тонн зерновых.

Полный текст интервью обнародован на сайте агентства "" в открытом доступе