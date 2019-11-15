Об этом корреспонденту Укринформа сообщил специальный корреспондент (г. Чернигов) Информагентства МО Украины "АрмияInform" Игорь Березинский.

"Питание по каталогу предполагает использование около 400 наименований продуктов для приготовления различных блюд. В каталог включены филе индейки, филе куриное жареное с шампиньонами или запеченное в сметанном соусе, борщи, разнообразные супы, ребрышки свиные с медовым соусом, горбуша в маринаде, мясо по-грузински, картофель по-домашнему и много других вкусных блюд", - рассказал пресофицер.

По его словам, новая система питания была введена в "Десне" около года назад. С тех пор повара не раз меняли ассортимент, добавляли в меню новые блюда и даже организовали собственное пекарское производство.

"С начала введения новой системы питания разнообразие "армейской кухни" увеличилось в разы. Некоторые военнослужащие таких блюд вообще никогда не пробовали и говорят, что теперь их кормят, как в ресторане", - отметил Березинский.

Он добавил, что и приготовление пищи в учебном центре осуществляется высококвалифицированными специалистами на оборудовании нового образца, аналогичном ресторанному. Новые котлы, мясорубки, тестомесы, современные овощные машины и даже пароконвектоматы - все это помогает сокращать срок приготовления пищи и облегчает работу поваров.

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