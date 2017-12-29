Как это уже привычно, слова Путина кардинально расходятся с его действиями.

Как известно, после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным в одностороннем порядке победы над ИГИЛ в Сирии и возврате под контроль тоталитарного режима Асада, 98% территории страны (причем, ни первое, ни второе заявление не советуют действительности, о чем я писал ранее), было объявлено о выводе российских войск из этой далекой, сакральной страны, информирует еizvestia.com.

Однако, как это уже привычно, слова Путина кардинально расходятся с его действиями. И судить об этом можно по тому, насколько интенсивен в настоящее время поток так называемого «Сирийского экспресса» — поставок оружия, техники, боеприпасов и живой силы в Сирию морским путем.

К примеру, за две последние недели декабря было осуществлено семь перевозок по данному маршруту.

В частности, 19 декабря поставки осуществил ролкер «Александр Ткаченко», 21 декабря транспорт ВМФ «Кызыл-60», 23 декабря килектор КИЛ-158 и Большой десантный корабль (БДК) «Ямал», 25 декабря БДК «Александр Отраковский», 26 декабря транспорт «Пижма», 27 декабря БДК «Цезарь Куников».

Таким образом, минимум раз в двое суток в Сирию отправлялись грузы, причем, судя по фото, грузом были отнюдь не теплые одеяла и печеньки.

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Что же, очередное доказательство из множества, тому, что словам президента России нет смысла верить? Да, но и более того, война в Сирии ещё не окончена, и Кремль как продолжал, так и продолжит играть ведущую роль в данном конфликте. При этом, количество потенциальных противников Москвы на данном плацдарме может в ближайшее время увеличиться, потому-то поставки не знают паузы.

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