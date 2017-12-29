28 декабря народный депутат Украины от Оппозиционного блока Михаил Добкин и народный депутат от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко поспорили в эфире "112 Украина". Добкин посоветовал собеседнику не настраивать против себя адвокатов, так как они ему "очень скоро пригодятся". Он также обратился к Геращенко, чтобы тот попросил генпрокурора Юрия Луценко быстрее передать дело в отношении него в суд. Член коллегии МВД назвал просьбу абсурдной, так как не является сотрудником ГПУ. "А вы что, являетесь сотрудником МВД? Но при этом вы комментируете любое резонансное событие от имени МВД в нашей стране вместе со своим другом-близнецом Шкиряком (советником главы МВД Зоряном Шкиряком. – ") и даете указания сотрудникам полиции. Вы, кстати, за это будете отвечать. Я лично прослежу через год, чтобы вас за это посадили далеко", – заявил Добкин. | Добкин посоветовал Геращенко (на фото) не настраивать против себя адвокатов Скриншот: 112 Украина / YouTube Геращенко ответил, что жалеет, что не является генпрокурором, так как не может в связи с этим посадить Добкина.Последнему вменяют сговор с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн. В прокуратуре считают, что в 2008 году, находясь на посту председателя Харьковского городского совета, Добкин способствовал незаконному отчуждению земель в интересах жилищно-строительных кооперативов "Авантаж" и "Жилстрой-1". Харьковское издание "Объектив" пишет, что "Авантаж" получил 12 площадок, "Жилстрой-1" – 24, на многих из них уже построили жилые многоэтажные дома.13 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.18 июля Печерский райсуд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом выйти под залог в 50 млн грн. Нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский и сопредседатель партии Борис Колесников внесли за Добкина залог в размере 50 млн грн. Новинский внес 30 млн грн, а Колесников – 20 млн грн.видео Видео: 112 Украина / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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