Добкин - Геращенко: Я лично прослежу, чтобы вас посадили далеко. Видео
29.12.2017 12:16
28 декабря народный депутат Украины от Оппозиционного блока Михаил
Добкин и народный депутат от "Народного фронта", член коллегии МВД
Антон Геращенко поспорили в эфире "112 Украина". Добкин посоветовал
собеседнику не настраивать против себя адвокатов, так как они ему
"очень скоро пригодятся". Он также обратился к Геращенко, чтобы тот
попросил генпрокурора Юрия Луценко быстрее передать дело в
отношении него в суд. Член коллегии МВД назвал просьбу абсурдной,
так как не является сотрудником ГПУ. "А вы что, являетесь
сотрудником МВД? Но при этом вы комментируете любое резонансное
событие от имени МВД в нашей стране вместе со своим
другом-близнецом Шкиряком (советником главы МВД Зоряном
Шкиряком. – ") и даете указания сотрудникам полиции. Вы,
кстати, за это будете отвечать. Я лично прослежу через год, чтобы
вас за это посадили далеко", – заявил Добкин. | Добкин
посоветовал Геращенко (на фото) не настраивать против себя
адвокатов Скриншот: 112 Украина / YouTube Геращенко ответил, что
жалеет, что не является генпрокурором, так как не может в связи с
этим посадить Добкина.Последнему вменяют сговор с целью завладения
78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн. В прокуратуре
считают, что в 2008 году, находясь на посту председателя
Харьковского городского совета, Добкин способствовал незаконному
отчуждению земель в интересах жилищно-строительных кооперативов
"Авантаж" и "Жилстрой-1". Харьковское
издание "Объектив" пишет, что "Авантаж" получил 12
площадок, "Жилстрой-1" – 24, на многих из них уже построили
жилые многоэтажные дома.13 июля Верховная Рада Украины дала
согласие на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Добкина.18 июля Печерский райсуд Киева избрал
Добкину меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом
выйти под залог в 50 млн грн. Нардеп от Оппозиционного
блока Вадим Новинский и сопредседатель партии Борис
Колесников внесли за Добкина залог в размере 50 млн грн.
Новинский внес 30 млн грн, а Колесников – 20 млн грн.видео
Видео: 112 Украина / YouTube