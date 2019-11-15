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В Минздраве заверили, что сыворотки от дифтерии в Украине достаточно
15.11.2019 15:09
Скалецкая заявила, что сыворотки от дифтерии в Украине достаточно
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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