Законопроект "Покупай украинское…" нивелирует прозрачность госзакупок, считают в УГЦР

В Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) считают законопроект "Покупай украинское…" несущим в себе коррупционные риски, сообщил в интервью агентству "" исполнительный директор ГП Вадим Гулько.

"Когда закон предусматривает определенные справки, наличие которых дает некоторое преимущество на тендере, – что мешает заказчику скооперироваться с такой компанией, предложить цену в двое выше: "Ты только принеси мне эту справку, а разницу поделим пополам"? Это просто нивелирует все, что было сделано за последнее время при помощи ProZorro", - отметил он.

В.Гулько подчеркнул, что украинского производителя нужно поддерживать, но это необходимо делать с помощью исключительно рыночных методов и механизмов: предоставлять какие-либо преимущества, заводить в страну инвестиции.

При этом, по его мнению, законопроект "Покупай украинское…" вопроса преференций для национального производителя не решит.

"Так что депутатам следует очень взвешенно подойти к этому закону и еще раз подумать, не приведет ли этот механизм к крушению и так эффективной системы государственных электронных закупок, не вызовет ли коррупционные риски", - считает исполнительный директор УГЦР.

Полный текст интервью обнародован на сайте агентства "" в открытом доступе