Специалисты восстановили связь с ангольским спутником «Ангосат», это подтвердила Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Накануне все научное общество “встало на уши” из-за потери связи с ангольским спутником.

Сегодняшний день принес экспертам облегчение, однако никто до сих пор не знает: смогут ли ученые восстановить работу аппарата.

Взволновавший всех спутник был потерян вместе с ракетой “Зенит”, старт звездолета прошел во вторник с космодрома «Байконур». С утра последующего дня и вплоть до вчерашнего вечера эксперты старались с ним связаться.

Ранее сообщалось о том, что проблемы со спутником начались с потери телеметрии. Приборы, которые все время фиксировали параметры тока и напряжения, перестали видеть космическое тело. По мнению представителей СМИ, проблемы могли возникнуть из-за неисправности аккумуляторных батарей, отказа передатчиков и ряда других неполадок.

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