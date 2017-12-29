|Наконец нашелся: специалисты восстановили связь с потерянным ангольским спутником
|29.12.2017 12:21
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Специалисты восстановили связь с ангольским спутником «Ангосат», это подтвердила Ракетно-космическая корпорация «Энергия».
Накануне все научное общество “встало на уши” из-за потери связи с ангольским спутником.
Сегодняшний день принес экспертам облегчение, однако никто до сих пор не знает: смогут ли ученые восстановить работу аппарата.
Взволновавший всех спутник был потерян вместе с ракетой “Зенит”, старт звездолета прошел во вторник с космодрома «Байконур». С утра последующего дня и вплоть до вчерашнего вечера эксперты старались с ним связаться.
Ранее сообщалось о том, что проблемы со спутником начались
с потери телеметрии. Приборы, которые все время фиксировали
параметры тока и напряжения, перестали видеть космическое тело. По
мнению представителей СМИ, проблемы могли возникнуть из-за
неисправности аккумуляторных батарей, отказа передатчиков и ряда
других неполадок.