Корпорация Apple извинилась перед пользователями за то, что целенаправленно замедляла скорость работы старых моделей iPhone. Об этом сообщается на сайте корпорации, передает .

“Мы слышали отзывы наших клиентов о том, как мы снижаем производительность для устройств iPhone со старыми аккумуляторами. Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что компания Apple предала вас. Мы приносим извинения”, — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что выпускают обновления операционной системы, чтобы предотвратить отключение определенных компонентов новых моделей. Apple заверила, что замена старых аккумуляторов на новые приводит к нормальному функционированию смартфонов предыдущих поколений. Также отмечается, что начиная с января 2018 года стоимость замены аккумуляторов, срок гарантии которых истек, сокращается на 50 долларов — с 79 до 29 долларов.

Напомним, против компании Apple подали два коллективные иски в США — после того, как техгигант признал, что со временем замедляет старые модели своих смартфонов чтобы “продлить им жизнь” и помочь работе батареи.

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