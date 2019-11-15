В Украине в пятницу, 15 ноября, ожидается дождливая погода в западных областях и Карпатском регионе, на остальной территории без осадков. Воздух днем прогреется до 19 градусов тепла.

Об этом сообщается по данным Укргидрометцентра.

“В ближайшие сутки 15 ноября в западных областях кое-где пройдут небольшие дожди, в Карпатах и на Закарпатье они будут более интенсивными, на остальной территории существенных осадков не предполагаем“, - прогнозируют синоптики.

На закате в западной части страны видимость будет ухудшать туман.

Ветер обещают юго-восточного направления, порывистый, в восточных областях, Крыму и Приазовье порывы могут достигать штормовых значений - 15-20 м/с.

Температура будет существенно отличаться в разных уголках Украины. Ночные минимумы на большей части территории составят 1-6°, на Закарпатье и крайнем юге страны 7-11° тепла, холоднее только - в восточных областях, там ближайшей ночью термометры покажут 0-2° мороза; дневные температуры составят 5-10° тепла.

В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 11-16°, на юге Одесской области воздух прогреется до 19°.

Также синоптики отметили, что в последние дни Украина в числе самых теплых стран Европы, практически по всей ее территории удерживаются довольно высокие для этого времени температуры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира