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Боевик Ходаковский заявил, что "госпереворот" в Донецке выльется "в гораздо большее количество крови, чем в Луганске"
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29.12.2017 12:24
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Экс-командир батальона боевиков "Восток" на Донбассе, прежний
"секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский заявил, что атаман
боевиков "ДНР" Александр Захарченко узурпировал власть в Донецке и
между местных боевиков зреют "протестные настроения". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Ходаковский назвал ситуацию в
Донецке "вирусом неограниченной власти" Фото: Александр Сергеев /
Facebook На просьбу прокомментировать "непростую ситуацию" в
Донецке, а также намерение главаря "ДНР" Александра Захарченко
изменить "конституцию" псевдореспублики, чтобы продлить свои
полномочия и не идти на "выборы" в "ДНР" в 2018 году, Ходаковсий
сказал: "Полагаю, что Захарченко уже принял для себя определенное
решение, конституция будет изменена в его пользу".По его словам,
Захарченко намерен продлить для себя "срок пребывания в должности
до пяти лет", при этом "Москва вообще не в курсе того, что у нас
здесь происходит".Он назвал ситуацию в Донецке "вирусом
неограниченной власти". По словам Ходаковского, "правящая элита за
те три года, что находится на самом верху", ничего не сделала для
решения проблем в "ДНР". Ходаковский добавил, что в Донецке "упрямо
зреют определенные протестные настроения", и если не разрешить
проблемы, "еще неизвестно, чем кончится дело".На вопрос, имеет ли
он в виду "государственный переворот", как в Луганске, Ходаковский
ответил: "Нет, у нас не Луганск, у нас все может вылиться в гораздо
большее количество крови".Он добавил, что является "полевым
командиром и за ним "стоят военные, армия". По словам Ходаковского,
за довольно короткий срок он может "аккумулировать большое
количество народа". Боевик считает, что "если все это придет в
движение, уровень последствий предсказать невозможно".По словам
Ходаковского, Захарченко прекрасно осознает, что у него есть
конкуренты во "власти" в Донецке, следовательно он "может вынудить
к каким-то действиям, он, непременно, способен на
провокацию".Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что
Ходаковский является прямым оппонентом главаря "ДНР" Александра
Захарченко, и в Донецке существует вероятность переворота по
аналогии с "путчем" в "ЛНР". По мнению Бутусова, у Ходаковского
есть силовой ресурс, при этом его открытая критика главаря "ДНР"
может свидетельствовать о том, что из России были получены
соответствующие санкции.21 ноября группа неизвестных в военной
форме без знаков различия захватила центр Луганска, включая
административные здания. 24 ноября атаман боевиков
Игорь Плотницкий ушел в отставку "по состоянию здоровья",
террористы "ЛНР" назначили его "уполномоченным от
ЛНР" по выполнению Минских соглашений. Новым главарем
группировки "ЛНР" стал "министр госбезопасности ЛНР" Леонид
Пасечник. Плотницкий уехал в Москву.
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