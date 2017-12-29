Экс-командир батальона боевиков "Восток" на Донбассе, прежний "секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский заявил, что атаман боевиков "ДНР" Александр Захарченко узурпировал власть в Донецке и между местных боевиков зреют "протестные настроения". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ходаковский назвал ситуацию в Донецке "вирусом неограниченной власти" Фото: Александр Сергеев / Facebook На просьбу прокомментировать "непростую ситуацию" в Донецке, а также намерение главаря "ДНР" Александра Захарченко изменить "конституцию" псевдореспублики, чтобы продлить свои полномочия и не идти на "выборы" в "ДНР" в 2018 году, Ходаковсий сказал: "Полагаю, что Захарченко уже принял для себя определенное решение, конституция будет изменена в его пользу".По его словам, Захарченко намерен продлить для себя "срок пребывания в должности до пяти лет", при этом "Москва вообще не в курсе того, что у нас здесь происходит".Он назвал ситуацию в Донецке "вирусом неограниченной власти". По словам Ходаковского, "правящая элита за те три года, что находится на самом верху", ничего не сделала для решения проблем в "ДНР". Ходаковский добавил, что в Донецке "упрямо зреют определенные протестные настроения", и если не разрешить проблемы, "еще неизвестно, чем кончится дело".На вопрос, имеет ли он в виду "государственный переворот", как в Луганске, Ходаковский ответил: "Нет, у нас не Луганск, у нас все может вылиться в гораздо большее количество крови".Он добавил, что является "полевым командиром и за ним "стоят военные, армия". По словам Ходаковского, за довольно короткий срок он может "аккумулировать большое количество народа". Боевик считает, что "если все это придет в движение, уровень последствий предсказать невозможно".По словам Ходаковского, Захарченко прекрасно осознает, что у него есть конкуренты во "власти" в Донецке, следовательно он "может вынудить к каким-то действиям, он, непременно, способен на провокацию".Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что Ходаковский является прямым оппонентом главаря "ДНР" Александра Захарченко, и в Донецке существует вероятность переворота по аналогии с "путчем" в "ЛНР". По мнению Бутусова, у Ходаковского есть силовой ресурс, при этом его открытая критика главаря "ДНР" может свидетельствовать о том, что из России были получены соответствующие санкции.21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков различия захватила центр Луганска, включая административные здания. 24 ноября атаман боевиков Игорь Плотницкий ушел в отставку "по состоянию здоровья", террористы "ЛНР" назначили его "уполномоченным от ЛНР" по выполнению Минских соглашений. Новым главарем группировки "ЛНР" стал "министр госбезопасности ЛНР" Леонид Пасечник. Плотницкий уехал в Москву. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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