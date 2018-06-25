По меньшей мере во время одних учений США логистические проблемы и бюрократия привели к поражению НАТО в войне с РФ, пишет The Washington Post. По данным американских военных, их танки могут застрять на узких дорогах и мостах Фото: ЕРА Как показало исследование, американские танки могут застрять на узких дорогах и мостах, не предназначенных для их веса. Трудности также могут возникнуть при пересечении границ европейских государств. По мнению американских военных, это может дать возможность России захватить территории НАТО в Прибалтике, "пока военные планировщики США продолжали бы заполнять 17 форм, необходимых для пересечения Германии и въезда в Польшу".По данным Пентагона, с подобными проблемами армия США уже столкнулась во время учений в Европе в 2017 году, когда военным понадобилось четыре месяца, чтобы вернуть на место постоянной дислокации в Германию из Грузии бронетранспортеры Stryker."Нужно иметь возможность двигаться так же быстро или быстрее, чем Россия, чтобы быть эффективной сдерживающей силой", – отметил в комментарии изданию прежний командующий силами США в Европе Бен Ходжес.Экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют добавил, что у стран Запада пока нет плана защиты восточноевропейских государств от российской агрессии.В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, следовательно НАТО необходимо быть начеку, чтобы не допустить повторения сценариев аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину.По данным отчета американского аналитического центра RAND, Россия лучше готова к наземной операции у своих границ, чем НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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