Анна Скороход і Олексій Алякін: подробиці скандалу у партії «Слуга народу»
15.11.2019 15:41
15 ноября
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15.11.2019
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Метки: Верховная Рада, депутаты, скандалы, Слуга народа, Скороход.
15 ноября
Російський банкір-утікач Олексій Алякін спричинив скандал у Раді. Його цивільна армия – «Слуга народу» Анна Скороход, – заявила: його арештували нібито через її голосування, всупереч загальній позиції фракції.