15 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Погода в середине ноября по Украине: До 19 градусов тепла • В учебном центре "Десна" военных кормят по-ресторанному • 46 миллиардов кредитов: Олигархи, банки в которых больше только задолжали НБУ • Почему женщинам необходимо есть хурму • Крылатые ракеты, С-400 и авиация: Воронченко заявляет о ползучей агрессии РФ в Черном море • Музей Голодомора анонсировал мероприятия к 86-й годовщине • Церковь считают моральным авторитетом менее половины украинцеввсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, депутаты, скандалы, Слуга народа, Скороход. 15 ноября 233Верховная Рада, депутаты, скандалы, Слуга народа, Скороход. Російський банкір-утікач Олексій Алякін спричинив скандал у Раді. Його цивільна армия – «Слуга народу» Анна Скороход, – заявила: його арештували нібито через її голосування, всупереч загальній позиції фракції. Фоторепортажи Популярные теги транспорт, дизайн, Шахтер, праздники, экология, Саакашвили, туризм, люди, автомобили, митинги, стихийные бедствия, Сергей Смоленцев, традиции, общество, путешествия, портрет, протесты, выборы, уикенд, ВМС, Александр Зубко, США, мир, выставки, ЗСУ, фотоподборки, корабли, самолеты, учения, природа, депутаты, парады, суд, культура, полиция, столкновения, соревнования, знаменитости, кошки, юмор, Львів, спорт, тест-драйв, фотоконкурсы, авиация, военная техника, Киев, искусство, Донбасс, Одесса, джаз, музыка, НАТО, Карпаты, пейзажи, политики, марш, Путин, война, акции, цирк, футбол, технологии, фотопроект, Верховная Рада, Динамо, милиция, живопись, Майдан, беспорядки, дети, заводы, Львов, церковь, женщины, история, фотография, аннексия Крыма, политика, Россия, вера, животные, оккупация, #Євромайдан, мода, Порошенко, Дмитрий Дятлов, солдат, досуг, катастрофы, ВСУ, концерты, зима, АТО, фотографы, город, бизнес, Нацгвардия, архитектура, фестивали Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис транспорт, дизайн, Шахтер, праздники, экология, Саакашвили, туризм, люди, автомобили, митинги, стихийные бедствия, Сергей Смоленцев, традиции, общество, путешествия, портрет, протесты, выборы, уикенд, ВМС, Александр Зубко, США, мир, выставки, ЗСУ, фотоподборки, корабли, самолеты, учения, природа, депутаты, парады, суд, культура, полиция, столкновения, соревнования, знаменитости, кошки, юмор, Львів, спорт, тест-драйв, фотоконкурсы, авиация, военная техника, Киев, искусство, Донбасс, Одесса, джаз, музыка, НАТО, Карпаты, пейзажи, политики, марш, Путин, война, акции, цирк, футбол, технологии, фотопроект, Верховная Рада, Динамо, милиция, живопись, Майдан, беспорядки, дети, заводы, Львов, церковь, женщины, история, фотография, аннексия Крыма, политика, Россия, вера, животные, оккупация, #Євромайдан, мода, Порошенко, Дмитрий Дятлов, солдат, досуг, катастрофы, ВСУ, концерты, зима, АТО, фотографы, город, бизнес, Нацгвардия, архитектура, фестивалиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Російський банкір-утікач Олексій Алякін спричинив скандал у Раді. Його цивільна армия – «Слуга народу» Анна Скороход, – заявила: його арештували нібито через її голосування, всупереч загальній позиції фракції. 15.11.2019



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