Три яблока в день замедляют естественное старение легких и устраняет убыток, нанесенный курением.

Как сообщает , исследователи обнаружили, что такой же эффект достигается и при потреблении двух помидоров каждый день, передает со ссылкой на .

Однако защитные эффекты возникают только при употреблении свежих овощей и фруктов. Это означает, что консервированные или обработанные помидоры и яблоки не "работают".

Ученые из университета общественного здравоохранения пришли к выводу, что естественное снижение функции легких на протяжении 10 лет было медленнее между бывших курильщиков, которые имели в своем рационе высокое содержание томатов и фруктов, особенно яблок.

Они даже установили оптимальное количество: два помидора или три яблока.

Они предположили, что яблоки имели обилие веществ, которые необычайно полезны для легких.

Полученные данные дают надежду на то, что курильщики смогут избежать развития неизлечимого хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ).

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