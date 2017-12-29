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В Сеть выложили замедленную запись АК-47 в действии (видео)
29.12.2017 12:28
В Сеть выложили замедленную запись АК-47 в действии (видео) Англоязычные пользователи Сети пришли в восторг от самого ролика и от автомата Калашникова.  15 ноября 2017 года пользователь Matt Rittman на своем канале в Youtube выложил 2-минутное видео, показывающее работу автомата Калашникова.

На видео можно увидеть легендарный АК-47, но военным экспертам хорошо известно, что принцип работы автомата практически не изменился с того времени.

Благодаря компьютерной графике можно четко увидеть работу ударно-спускового механизма после нажатия на спусковой крючок. Также можно увидеть, что происходит с самим патроном в момент выстрела.

На видео можно увидеть режим автомата Калашникова как одиночный, так и автоматический.

Напомним, что АК состоит на вооружении более 50 стран мира и является самым популярным стрелковым оружием.

Англоязычные пользователи Сети пришли в восторг от самого ролика и от автомата Калашникова.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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