|В Сеть выложили замедленную запись АК-47 в действии (видео)
|29.12.2017 12:28
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На видео можно увидеть легендарный АК-47, но военным экспертам хорошо известно, что принцип работы автомата практически не изменился с того времени.
Благодаря компьютерной графике можно четко увидеть работу ударно-спускового механизма после нажатия на спусковой крючок. Также можно увидеть, что происходит с самим патроном в момент выстрела.
На видео можно увидеть режим автомата Калашникова как одиночный, так и автоматический.
Напомним, что АК состоит на вооружении более 50 стран мира и является самым популярным стрелковым оружием.
Англоязычные пользователи Сети пришли в восторг от самого ролика и от автомата Калашникова.
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