Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал в кулуарах Верховной Рады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Курс доллара не закладывается в бюджет, закладываются в бюджет поступления от импорта и т.п. Курс доллара используется в расчетах и ​​прогнозах, для того чтобы рассчитать такие поступления. У нас есть два сценария, в одном из них курс 27 грн за доллар, а в другом сценарии, который более оптимистичный и исходит из расчета больших инвестиций, курс закладывается в размере около 24 грн ", - сказал Милованов.

Он отметил, что курс доллара зависит от того, какой объем инвестиций будет заходить в Украину. А для того чтобы эти суммы были значительными, Украине следует наладить благоприятный бизнес-климат, продолжать воплощать уже начатые реформы, и строить доверие к стране, как для внутренних, так и внешних инвесторов.

"Будет доверие к Украине - будут и внутренние, и внешние инвестиции", - сказал Милованов и добавил, что по пессимистическому сценарию в следующем году ожидаются инвестиции в размере 3 млрд долл., а по оптимистическому - 6 млрд долл.

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов опирается на макропрогноз, разработанный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по среднегодовому обменному курсу - 27,0 грн/долл. на следующий год. Ранее, к первому чтению проекта Государственного бюджета 2020 он был рассчитан по курсу 28,2 грн / долл., который был утвержден еще в мае

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