Один из которых работает в крупном российском банке, сообщили, что первоначальный объем заявок на бонды составлял $200 млн., однако сейчас спрос увеличился примерно до $3 млрд.

О том, что автором идеи выпуска специальных бондов для репатриации капитала был именно Березкин, Reuters сообщает со ссылкой на три источника — двух собеседников в Минфине и одного — в банке с госучастием. Эту информацию газете «Ведомости» также подтвердил федеральный чиновник, информирует еizvestia.com.

Идея специальных бондов для возвращения капитала состоит в следующем: Минфин должен выпустить бонды в иностранной валюте, которые будут иметь доходность выше банковских ставок, а их держателям можно будет сохранять анонимность.

По словам источника Reuters в госбанке, Березкин предложил идею Путину на встрече президента с представителями крупного бизнеса в конце сентября. Сам Березкин заявил агентству, что автор идеи — Минфин. «Это их работа, и они молодцы, что они ищут разные способы привлечения инвестиций. Сейчас весь мир конкурирует за капитал, и то, что Минфин делает шаги в эту сторону, подчеркиваю, по своей инициативе — это колоссальный плюс», — сказал он. Березкин не дал однозначного ответа на вопрос, будет ли он сам покупать облигации, заявив, что «будет изучать проспект эмиссии».

Пресс-служба Минфина заявила Reuters, что механизм выпуска спецбондов — шаг навстречу обращениям бизнесменов. Источник в Минфине утверждает, что новые облигации чиновники прозвали «березками».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Два осведомленных источника Reuters, один из которых работает в крупном российском банке, сообщили, что первоначальный объем заявок на бонды составлял $200 млн., однако сейчас спрос увеличился примерно до $3 млрд.

В начале декабря Reuters впервые сообщил об обсуждении выпуска спецбондов, однако автора идеи тогда не называл. Агентство отмечало, что к такой инициативе представителей бизнеса могли подтолкнуть опасения, связанные с расширением американских санкций. До февраля 2018 года власть США (Минфин, разведка, Госдепартамент) должны будут представить конгрессу отчет о российских бизнесменах, которые связаны с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. Те бизнесмены, которые попадут в список, становятся потенциальными целями новых санкций Вашингтона. Источники «Ведомостей» и РБК говорили, что идея на уровне обсуждений не встретила одобрения Минфина.

21 декабря на встрече с крупным бизнесом Путин сообщил, что поручил уже с 2018 года обеспечить выпуск облигаций для возвращения капиталов в Россию. Президент отметил, что предприниматели в сентябре сами попросили о создании удобных механизмов для репатриации капиталов.

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