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В Генштабе назвали причину взрывов в Балаклее
15.11.2019 16:39
В Генштабе заявили, что взрывы в Балаклее являются плановой утилизацией Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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