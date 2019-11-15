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В Генштабе назвали причину взрывов в Балаклее
15.11.2019 16:39
В Генштабе заявили, что взрывы в Балаклее являются плановой утилизацией
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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