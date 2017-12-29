28 декабря директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко "набрался наглости" и предложил николаевскому губернатору Алексею Савченко вpятку в 2,5 млн грн, от которой глава администрации отказался, сообщил прокурор Николаевской области Тарас Дунас. Губернатору Савченко (справа) попытались дать взятку в 2,5 млн, передача первых 700 тыс. грн зафиксирована правоохранителями Фото: mk.gov.ua На совместном с главой ОГА брифинге областной прокурор Тарас Дунас сообщил, что Галайко попытался дать взятку 28 декабря за продление его трудового договора, завершившегося 23 декабря 2017 года."Вчера директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" набрался наглости и, придя в кабинет главы администрации, предложил ему вятку 2,5 млн грн, от которой глава администрации отказался", – сказал Дунас 29 декабря.По его словам, зафиксирована передача первой части взятки – 700 тыс. грн, подозреваемого задержали "на горячем"."Такие действия квалифицированы по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Наказание от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без по решению суда. Лицо задержано. В настоящее время находится в изоляторе временного содержания. В отношении него будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Будет обращение в суд. Кроме того, следствием будет поставлен вопрос установить происхождение этих денег", – уточнил Дунас. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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