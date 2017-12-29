Экономическая контрразведка останется за СБУ при создании Нацбюро финбезопасности – Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уверен, что при запуске работы Национального бюро финансовой безопасности функции экономической контрразведки останутся у спецслужбы.

"В случае принятия закона и создания этого органа (Нацбюро финансовой безопасности – ИФ), конечно, какая-то часть полномочий перейдет им. Но, я убежден, что за Службой безопасности останутся вопросы защиты объектов критической инфраструктуры, то есть, экономическая контрразведка", - в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже сейчас СБУ максимально отходит от документирования экономических преступлений как таковых, поскольку этим занимаются другие государственные органы.

"Мы интересуемся вопросами, связанными, к примеру, с тем, в каком состоянии плотина Киевской ГЭС, какого качества и откуда завозятся ТВЭЛы для атомных электростанций, - это то, чем должна заниматься экономическая контрразведка", - пояснил В.Грицак.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.