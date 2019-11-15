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В результате взрывов в Балаклее погибли двое военных
15.11.2019 16:57
Взрывы в Балаклее - двое военных погибли, еще четыре пострадали
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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