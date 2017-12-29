|В Германии арестовали украинца, который на фуре протаранил полицейское авто
|29.12.2017 12:33
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В пятницу, 29 декабря, в Германии арестовали украинского водителя, который на фуре протаранил полицейскую машину, в результате чего погибла правоохранительница, передает DW.
Известно, что вечером 27 декабря немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о фуре, которая петляла по автомагистрали.
Патрульное авто ожидало украинский грузовик на автобане A61 близко Фирзена на полосе для экстренной остановки, включив проблесковые маячки и аварийную сигнализацию.
Когда фура почти сравнялась с полицейской машиной, ее вынесло на крайнюю правую полосу, после чего она врезалась в автомобиль полиции, протянув его 200 метров.
Отметим, в МИД подтвердили информацию о том, что арестован гражданин Украины.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на трассе около города Фирзен в Германии грузовик с украинскими номерами столкнулся с полицейским автомобилем.
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