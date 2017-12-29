В пятницу, 29 декабря, в Германии арестовали украинского водителя, который на фуре протаранил полицейскую машину, в результате чего погибла правоохранительница, передает DW .

Известно, что вечером 27 декабря немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о фуре, которая петляла по автомагистрали.

Патрульное авто ожидало украинский грузовик на автобане A61 близко Фирзена на полосе для экстренной остановки, включив проблесковые маячки и аварийную сигнализацию.

Когда фура почти сравнялась с полицейской машиной, ее вынесло на крайнюю правую полосу, после чего она врезалась в автомобиль полиции, протянув его 200 метров.

Отметим, в МИД подтвердили информацию о том, что арестован гражданин Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на трассе около города Фирзен в Германии грузовик с украинскими номерами столкнулся с полицейским автомобилем.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира