Житель американского штата Орегон выиграл 7,3 млн долл. в лотерею, передает со ссылкой на местное телевидение KPTV.

Имя победителя — Чарльз Свитак. Он является 284-м миллионером местной лотереи Megabucks, которая стартовала 20 ноября 1985 года.

“Не смотря на то, что я стал миллионером относительно недавно, я уже частично знаю, как потрачу деньги. В планах путешествие и парочка новых автомобилей”, — рассказал он.

Свитак решил получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов выигрыш американца составит 3,65 млн долл.

Напомним, 2 июня в государственной лотерее “Мегалот” был сорван самый большой лотерейный джекпот за всю историю Украины — 17 млн 750 тыс. грн. Известно, что свою выигрышную ставку счастливчик сделал 31 мая в пгт Катеринополь Черкасской области на точке продажи лотерейных билетов по адресу: ул. Соборная, 24 (магазин “Канцтовары”).

А лотереей-рекордсменом по количеству миллионеров между украинских игроков является “Лото-Забава”, что было официально зафиксировано Национальным Реестром Рекордов Украины. На данный момент количество украинцев, которые выиграли призы в 1 млн грн и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”, достигло 293 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира