Программа Бесогон TV "Ослеплённые ложью", автор и ведущий Никита Михалков. В выпуске: Музей современной истории на Урале с мерзостной ложной историей России и новый альтернатитивный музей "Россия - моя история". Вольное историческое общество, его цели и претензии. Никита Соколов (заместитель директора Ельцин-центра по научной работе), Леонид Кацва, фейковый Илья Яшин и одинокая отбесогоненая Люся Штейн, Илья Мищенко и сифилис, внимательный Евгений Будник, Андреас Карпеллер и летучие листки, Декабристы и иностранные разведки (масонские ложи), Газета Русь, Юрий Петров, Александр Безбородов, Алексей Лубков, Андрей Петров, Инна Петелина, Марина Матвеева, Юрий Головин, господин Тихон (Шевкунов) Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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