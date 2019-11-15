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Опубликована еще одна стенограмма разговора Трампа и Зеленского
15.11.2019 17:35
Белый дом опубликовали еще одну стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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