"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2017г увеличил инвестиции в экологию почти вдвое

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) по итогам 2017 года нарастил инвестиции в экологию почти в два раза по сравнению с 2016 годом – с 472 млн грн до 887,5 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, наибольший экологический эффект получен в результате ремонта двухванного сталеплавильного агрегата № 6 (ДСПА № 6) мартеновского цеха. Для снижения воздействия на окружающую среду агрегат был переведен с переточного режима на прямоточный, благодаря этому выбросы удалось снизить более чем в два раза – с 9,5 до 4,1 тыс. тонн (при производстве стали 1,2 млн тонн).

В этом году была введена в эксплуатацию новая коксовая батарея № 6. Здесь внедрены новейшие BREF-технологии по снижению выбросов пыли и газов на всех стадиях производства кокса – начиная от загрузки шихты, коксования (установлены двери и крышки стояков со специальными уплотнениями) и заканчивая беспылевой выдачей сырья. На всех стадиях транспортировки и выдачи кокса построены новые установки очистки газа.

Завершилось строительство еще одной коксовой батареи (№ 5), где будут применены аналогичные технологии. Она уже поставлена на разогрев, ее запуск ожидается в марте-апреле следующего года. По новым двум батареям удастся значительно снизить выбросы пыли и достичь уровня ниже государственных нормативов – не более 50 миллиграммов на кубометр.

В этом году также завершилась реконструкция второго блока конвертерного цеха. Были построены современные немецкие установки по очистке отходящих газов от трех конвертеров - №№ 4, 5 и 6. Для них установлена система дожига окиси углерода на факельной установке и автоматизированная система мониторинга выбросов пыли. Благодаря установленным пылемерам данные выводятся на экран и контролируются в режиме онлайн. Ожидаемый эффект – снижение выбросов на 2,700 тыс. тонн в год.

Еще один масштабный экологический проект предприятия – модернизация агломерационного цеха № 2, в котором используется шесть агломашин. Ранее новые газоочистки были установлены на шестой агломашине, а в этом году начались работы на пятой. В ближайшие годы планируется модернизировать весь агломерационный передел.

Помимо снижения воздействия на атмосферу, "ArcelorMittal Кривой Рог" стремится рационально использовать водные ресурсы и снижать объем сброса сточных вод. Так, сточные воды обводного канала теперь используются на пылеподавление сухих пляжей хвостохранилищ. В результате на 2 млн куб. м в год снижен их сброс в р. Ингулец, а с середины мая по ноябрь этого года такие сбросы были полностью прекращены.

Кроме того, в 2017 году закончилось строительство первой очереди нового хвостохранилища "Центральное" – специального гидротехнического сооружения, предназначенного для складирования отходов обогащения. Объект возведен с учетом специтребований международных и государственных стандартов – с использованием современных технологий, сертифицированного оборудования и материалов, которые исключают техногенную нагрузку на прилегающие территории. По другим действующим хвостохранилищам – "Миролюбовское" и "Объединенное" – ведутся работы по расширению их емкостей, они будут продолжены и в следующем году.

На предприятии также продолжают внедрять "зеленые" технологии, которые позволят уменьшить использование традиционных источников энергии. В огнеупорно-известковом цехе природный газ частично замещен биотопливом (лузгой семечек). Благодаря этому на четвертой и пятой вращающихся печах удалось уменьшить потребление газа на 64,2%. Данная инновационная технология будет внедрена на всех пяти печах. На третьей уже выполнены строительно-монтажные работы на установке подачи биотоплива.

Еще в 2017 году сократились объемы складирования гранулированного шлака ДП-9: за 10 месяцев его продажи выросли на 47% по сравнению с тем же периодом 2016-го.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".