|Наталя Могилевська показала відверте декольте і розповіла про щастя (ФОТО)
|29.12.2017 12:39
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Так, співачка час від часу публікує у Інстаграмі світлини з неймовірно розкішної та відверто фотосесії - на світлинах зірка позує у бежевій елегантній сукні з неймовірним декольте та з руками, розмальованими сяючими візерунками.
"Я зрозуміла, що бути щасливою дуже просто. По суті, це базова комплектація кожного з нас. Щастя знаходиться не десь там, воно не станеться через тиждень або через місяць, воно навіть не на відстані витягнутої руки. Воно завжди тут і живе всередині нас, терпляче чекаючи, коли ж ми його помітимо", - говорить Наталя.
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