Співачка Наталя Могилевська, яка раніше розповідала про свої плани на 2018 рік - закохатися, ще раз повернутися в Індію до свого вчителя, продовжує приємно дивувати шанувальників змінами.



Так, співачка час від часу публікує у Інстаграмі світлини з неймовірно розкішної та відверто фотосесії - на світлинах зірка позує у бежевій елегантній сукні з неймовірним декольте та з руками, розмальованими сяючими візерунками.



"Я зрозуміла, що бути щасливою дуже просто. По суті, це базова комплектація кожного з нас. Щастя знаходиться не десь там, воно не станеться через тиждень або через місяць, воно навіть не на відстані витягнутої руки. Воно завжди тут і живе всередині нас, терпляче чекаючи, коли ж ми його помітимо", - говорить Наталя.







Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 21 Гру 2017 р. о 10:31 PST

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