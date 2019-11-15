Погода, Новости, загрузка...
Взрывы в Балаклее: Гончарук поручил срочно начать проверку
15.11.2019 17:53
Гончарук поручил незамедлительно начать расследование по факту взрывов в Балаклее Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 