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Взрывы в Балаклее: Гончарук поручил срочно начать проверку
15.11.2019 17:53
Гончарук поручил незамедлительно начать расследование по факту взрывов в Балаклее
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
факту
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