Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, от каких болезней украинцы в 2020 году смогут вылечиться бесплатно. По ее словам, это в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, а роды и неонатальная помощь.

Министр Скалецкая заявила о том, что будут профинансированы заболевания с высокими рисками, которые приводят к инвалидности и смерти. Об этом она рассказала во время выступления в Верховной Раде.

“Приоритетно будут профинансированы, полностью закрыв потребность учреждений здравоохранения - сердечно-сосудистые заболевания, острые инфаркты, инсульты, роды и неонатальная помощь“, - заявила министр.

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