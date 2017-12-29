Телеканал «Интер» провоцирует громкий скандал, пригласив на свой новогодний концерт артистов, активно гастролирующих в России. Об этом заявил в Facebook известный медиа-эксперт и блогер Алексей Минаков, призывая правительство и СБУ отреагировать на действия телеканала.

«Никогда такого не было и вот опять… Из года в год телеканал «Интер» вскармливает миллионы украинцев в новогоднюю ночь пропагандой совковых и ностальгических ценностей. Особое раздражение вызывает участие одиозных исполнителей — не исключением станет и очередное 31 декабря. «Большой новогодний концерт «На ИНТЕРе — Главная елка страны» будет с участием Софии Ротару, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий, Alekseev. Ну, честно, доколе?» – пишет Минаков.

Блогер напомнил, что София Ротару в этом году получила «Золотой граммофон» в Москве из рук представителя МИД РФ Марии Захаровой и будет петь на «новогоднем огоньке» на кремлевском «Первом канале».

«Светлана Лобода и Ани Лорак в эту новогоднюю ночь также будут на кремлевском «Первом канале» — Лобода, например, по сценарию будет плыть на теплоходе по зимней Москве-реке. Более того, 31 декабря они дадут концерт в московском «Крокус Сити Холле», выступая на одной сцене с Григорием Лепсом и Тимати, которым СБУ запретило въезд в Украину», — продолжил он.

«Таисия Повалий, экс-регионалка, переехала жить и работать в Москву — это не секрет. Получала в этом году «Золотой граммофон» и недавно спела в Кремле на сольном концерте Стаса Михайлова, который выступал в этом году в оккупированном Крыму. Alekseev — его участие это вообще цинизм высшей степени, потому что он будет петь на российском «Первом канале» сразу после боя курантов Кремля», — пишет блогер.

Как подчеркнул Минаков, «прикрываясь свободой слова, телеканал дает площадку для выступления лицам, которые активно занимаются «культурной» деятельностью в стране-агрессоре».

«Ущемляется достоинство каждого украинца, включая сотни тысяч наших бойцов-защитников и ветеранов! Что будем делать с этим плевком всем нам в лицо?» – задался вопросом медиа-эксперт.

Свой вопрос блогер адресовал Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, Министерству информполитики и СБУ.

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