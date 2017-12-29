САП вскоре пополнится четырьмя новыми прокурорами, отобранными на конкурсной основе - Холодницкий

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) вскоре пополнится четырьмя новыми прокурорами, которые 28 декабря были отобраны по результатам конкурса, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Хорошо, что мы вскоре ожидаем пополнение - 4 новых прокурора САП по результатам сложного конкурса, который вчера закончился, ведь количество уголовных производств, в которых мы осуществляем конституционную функцию процессуального руководства, выросло более чем вдвое за этот год", - написал Н.Холодницкий на своей странице в соцсети "Фейсбуке" в пятницу.

Он также выразил благодарность тем детективам НАБУ, которые в текущем году "профессионально выполняли свои служебные обязанности". "Что бы не писали некоторые СМИ или телеэксперты - только при условии нашей совместной работы будет результат. В этом году, несмотря на все, мы делали все, чтобы эта работа была совместной и, чтобы был результат", - отметил руководитель САП.

Кроме того, Н.Холодницкий поблагодарил международных, американских и европейских партнеров, которые "искренне переживают" за становление и развитие антикоррупционных органов в Украине и которые "реально помогают в борьбе с коррупцией в Украине".

Как сообщалось, 20 декабря Н.Холодницкий рассказал, что САП вернет в государственный бюджет Украины 45 млн грн, которые не были использованы в 2017 году, поскольку не был полностью заполнен штат.