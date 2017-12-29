прысылает весточки "из-за поребрика". Жаль, но путинисты накликали "камни с неба" не только на себя, а на всех крымчан, передает .

1. “Зато не стреляют”. В разных районах Симферополя около 16:00 жители услышали громкий взрыв. На центральных улицах тряслись окна, почувствовалась ударная волна и сработали сигнализации на машинах. После взрыва (многие слышали 2 хлопка) в небе остался белый инверсионный след, как от запуска ракеты (ПЗРК) или боевого самолета (многие его видели). Некоторые симферопольцы высказывают предположение, что причиной звука мог стать военный самолет оккупантов, который над городом перешёл на сверхзвуковую скорость, что делать над жилыми домами запрещено. Оккупанты не комментируют ситуацию

2. В Симферополе испытали тактические камни с неба. Теперь кирпичей, наложенных крымчанами, точно хватит на мост

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3. Крымскую активистку Ларису Китайскую оккупанты сегодня приговорили к двум годам условного срока за публикации в соцсетях. На протяжении этого срока Лариса не сможет покинуть Ялту. Крымчанка считает, что дело против нее сфабриковано с целью запугать недостаточно лояльных жителей аннексированного полуострова. Активистка уверена, что дело против нее носит сугубо политический характер и, в первую очередь, вызвано ее проукраинской позицией

4. Сегодня оккупанты провели очередные обыски на двух улицах в Симферополе. Обыск прошёл и в доме школьного психолога Асене Мисиратовой. После обыска Мисиратову увезли в на допрос. Оккупанты подозревают её сына во “взрыве газопровода”, который произошёл 31 октября в Алуште. Хотя наиболее вероятны две другие причины взрыва: криворукость оккупантов и целенаправленная диверсия для усиления репрессий в Крыму, что мы и видим

5. В отношении жены политзаключенного по “делу Хизб ут-Тахрир” Узеира Абдуллаева Феры Абдуллаевой оккупанты открыли “дело” о якобы “административном правонарушении” за её попытку попасть на заседание к мужу, в чем ей было отказано. За это и “судят”

6. Ялтинский ватник троллит оккупантов, чьи спортсмены поедут на Олимпиаду под флагом страны-404. Но в этом троллинге много правды: “Очередное коллективное обращение от жителей Ялты поступило в администрацию города в последние дни уходящего года. Граждане уже в который раз требуют от чиновников ускорить процесс открытия в Ялте филиала ОВИР, где они смогут получать украинские биометрические загранпаспорта для безвизового въезда в Европу. Свои требования жители бывшего “Города счастья” основывают на том, что обнищание и сокращение продолжительности жизни населения достигли уже критического уровня, и люди больше не хотят лишний раз тратить время и деньги на поездки за биометрическими паспортами в Херсон, Запорожье, Одессу, и другие города страны. Более того, учитывая, что сами россияне пытаются скрыть свою какую-либо связь с россией, и при каждом удобном случае прячут подальше свои государственный флаг и символику, ялтинцы предложили вывесить над зданием администрации города нейтральный, а лучше — прозрачный целлофановый пакет”

7. “Теперь у крымского учителя одни обязанности — прав никаких. Впрочем, одно право пока нам оставили — уволиться”. Прочтите о нищенском существовании крымских педагогов, многие из которых ждали россию с высокими зарплатами, но которых россия умышленно выживает из Крыма

8. Я сама медик, но, к моему сожалению, удалось на личном опыте убедиться и прочувствовать всю гавняшность нашей медицины. Не хватает слов, чтобы описать весь этот звиздец.

9. Проходил сегодня мимо двух старушек. Одна другой давала совет: “Не ходи в нашу больницу. Я тебе бабку хорошую дам, она вылечит, а там тебя замордуют”.

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10. Очередная севастопольская ватница поделилась историей провоза в Крым продуктов с материковой Украины: “Родители (граждане Украины без крымской прописки) пересекали границу в пятницу, 22 декабря, на своем авто. Ехали из Украины в Севастополь часов в 5 вечера (КПП Каланчак). Очереди не было ни на одном КПП. Осмотр поверхностный. Без проблем провезли разную консервацию, шоколад, конфеты и даже головку сыра. Единственное, к чему придрались на рос КПП, это была мыльная основа (сестра мыловарением занимается, заказывала в Украине, родители везли ей) — на рос КПП предположили, что это тротил. Но потом более детально рассмотрели и отпустили”

11. Бахчисарай. Навколо Біюк-Хан Джамі в Ханському палаці посилена охорона. Підійти, щоб сфотографувати, неможливо. Якщо ви все робите правильно, то чому так злякались? (прим. Напомню, что оккупанты продолжают под видом “реставрации” уничтожать Ханский дворец

12. Севастополь. В воскресенье на Историческом бульваре проходила ёлка, устроенная военными реконструкторами (уже смешно). Так вот, дед холод там был… с георгиевской ленточкой. ЕЩЕ РАЗ — ДЕД холод С ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ!!! Совсем уже с катушек слетели.

13. Понаехавшие в украинский Крым до оккупации и понаехавшие в украинский Крым после оккупации продолжают выяснять отношения, считая понаехавших нечистью, безграмотным быдлом, которое выживает местных, поучает нас жизни и держит за рабов: “Ребята, а когда мост сделают, еще больше народа приедет. Тогда точно будет худо”, “Севастополь всегда славился своим генофондом. Большинство мужского населения — моряки, военные, в целом, люди морально и физически здоровые, но это было до развала союза. Потом, конечно, все изменилось в худшую сторону. Сейчас действительно едет много нечисти, но это гастролеры”, “Дело не в названии города. Если приехать в Тьму-Таракань и начать кидаться буквами о том, какой я хороший Человек Мира и Я несу вам Свет, а вы тут "сопли жуёте", то и "тараканцы" возмутятся”, “В том-то и дело. Почему-то, если я слышу где-то разборки, скандалы в банке там или в кафе, то это в большинстве случаев наши дорогие гости поучают нас работать, так сказать. А если гости на ПМЖ приехали, то они поучают наших медиков, учителей и прочих, а то и выживают их, однако к себе почему-то требования минимальны, да и рвения особого к работе нет”, “Вам образованные люди с материка высокую культуру-мультуру везут, т.е. гонят. А Вы даже с ошибками писать не хотите. Что с Вами делать? Остаётся только добавить восклицательных !!!!!!!!!!, вопросительных ????????? и для равновесия )))))))))”, “(Понаехавшая из Сибири пишет) Как правило, приехавшие создают бизнес, рабочие места, платят налоги в бюджет Севастополя!!!”, “(Понаехавшей отвечают) Вообще, это вынужденная мера. Просто рабочие места здесь = рабство”

14. Севастополь. В 2014 году, когда начали приезжать ватные “беженцы” с Донбасса, их поведение, стиль общения и лексикон сильно отличались и поражали даже местную вату. Сейчас, когда из ОРДЛО приезжают зимовать горемыки, они почти ничем не отличаются от наших. Три года, и мы обыдлились!

15. Правительство оккупантов объявило об исчерпании Резервного фонда россии. За год вымели из него 1 триллион рублей. С Крымнашем вас! Нехай щастить!

P.S. В 2014 году ватник орал, что “россия нас спасла от фашистской Украины”. В 2015 году ватник орал, что “скоро россия захватит всю Украину, но войну в Украине развязала Америка”. В 2016 году ватник орал, что “Украины больше нет”, но паспорт с Тризубом при этом бережно хранит. Сегодня ватник шепчет, что “россия нас не от Украины спасла, а от кучки уродов, которые ехали нас вырезать. Я люблю Украину и украинцев. Все войны из-за желания правительств зарабатывать на них деньги”. Решил уточнить у ватника, так всё же, россия нас типа спасала или развязала войну, чтобы зарабатывать деньги? На что ватник тут же переключился на события о Майдане и “несчастном беркуте”. Когда говоришь с ватником, тебе всегда отвечает телевизор.

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