Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, обвиняемый в подготовке терактов, останется под стражей, Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры. Рубана подозревают в подготовке террористических атак в центре Киева Фото: radiosvoboda.org На заседании 25 июня суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. Срок ареста продлен до 23 августа.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, он имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию. Шевченковский суд арестовал его до 6 мая без права залога. 4 мая срок ареста был продлен.22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко вступили в сговор с целью захвата государственной власти. Он отметил, что Рубан вместе с Савченко, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Савченко также находится под арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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