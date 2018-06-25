Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, обвиняемый в
подготовке терактов, останется под стражей, Шевченковский райсуд
Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры. Рубана подозревают в
подготовке террористических атак в центре Киева Фото:
radiosvoboda.org На заседании 25 июня суд удовлетворил
соответствующее ходатайство прокуратуры. Срок ареста продлен до 23
августа.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте
"Майорское" в Донецкой области. Предположительно, он имел отношение
к нелегальной перевозке крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию. Шевченковский суд арестовал
его до 6 мая без права залога. 4 мая срок ареста был
продлен.22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил,
что Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко вступили в
сговор с целью захвата государственной власти. Он отметил, что
Рубан вместе с Савченко, планировали "широкомасштабные
террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они
якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР"
Александром Захарченко.Савченко также находится под арестом.
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