Пророссийские лоббисты в Германии начинают в открытую атаковать евроинтеграционные стремления Украины.

Итак, дамы и господа, любитель брать автографы у Путина и фанат отмены санкций с России, глава МИД Германии Зигмар Габриэль получил новые ценные указания из Москвы и включил пластинку в отношении Украины и Турции, информирует еizvestia.com.

Так, herr Зигмар считает, что Европейскому союзу следует выстраивать отношения с Украиной и Турцией по такому же принципу, по которому они будут строиться с Великобританией после Brexit. То есть, партнерство и добрососедство, но никакого членства. Кроме того глава МИД ФРГ заявил, что не видит нашу страну, равно как и Турцию в составе ЕС в ближайшей перспективе, следовательно для нас уместна “альтернатива”.

Откровенно говоря, создается такое чувство, что тексты Зигмару пишут прямиком на Лубянке 2, а скидывают в режиме реального времени через приват ВКонтакте. Нет, ну серьезно, более очевидного прокремлевского подтекста в этом заявлении я уже давно не слышал от этой консервы!

Конечно, кто-то может сказать, что это мнение одного из немногих, но вот тут-то вы и ошибаетесь. Я уже часто писал о пророссийском лоббизме в Германии и отмечу, что Зигмар Габриэль отнюдь не мастодонт в этом клубе, он отчаянная “говорящая голова”, на которую возложены обязанности озвучивать нарративы. И как показывает время, нарративы эти уже не только касаются вопроса санкций, но и препятствий на пути евроинтеграции нашей страны.

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Что же до Турции, путь которой в ЕС не менее долог чем украинский, то в данном случае Кремлю выгодно, чтобы в Анкаре полностью отказались от подобных идей, что увеличит дистанцию с Западом и сблизит с “братской” Россией.

Что тут ещё можно сказать? Зигмару явно “отсыпали”. Причем, с учетом резкого роста затрат на газопровод “Северный поток — 2”, не исключено, что он в скором времени сможет так же претендовать на определенную долю в некой российской монополии. По примеру старшего брата – Герхарда.

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