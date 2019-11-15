В Министерстве культуры анонсировали новые правила для работы украинских СМИ. Об этом рассказал 15 ноября первый замглавы ведомства Анатолий Максимчук, пишет Liga.net. В частности, предлагается ввести должность омбудсмена по вопросам информации, который будет искать фейки в СМИ и подавать на авторов в суд. За распространение дезинформации предлагается ввести административную и уголовную ответственность. Если это было одноразово – админответственность. Если систематически или по заказу третьего лица – уголовная. По словам Максимчука, дезинформацией не будут считаться оценочные и критические суждения, сатира или недостоверная информация, которая не вредит общественным интересам. Административная ответственность будет применяться к медиа, которые не сообщают свои выходные данные. Также в Минкульте хотят, чтобы СМИ при публикации новостей указывали "индекс достоверности", который будет присваиваться независимой организацией. Еще СМИ обяжут добросовестно идентифицировать контент. "Если это новости, то они должны отвечать тем критериям, которые разработаны", - сказал чиновник, не пояснив при этом, кем должны быть разработаны такие критерии. Законопроектом также хотят обязать СМИ указывать авторов новостей и маркировать те из них, на которые "поступило заявление на опровержение". По словам главы Минкульта Владимира Бородянского, законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Раду в декабре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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