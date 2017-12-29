В МИД Украины подтвердили, что за рулем грузовика, с участием
которого произошло ДТП в Германии, был украинец. Водителя грузовика
поместили в СИЗО Фото: ЕРА "Могу подтвердить, что за рулем
грузовика был украинец. Причины и обстоятельства этого трагического
случая расследуются полицией", – отметили в МИД.Вечером 27 декабря
в немецкой земле Северный Рейн – Вестфалия гражданин Украины
за рулем грузовика совершил смертельное ДТП, врезавшись в стоящий
полицейский автомобиль. Погибла 23-летняя сотрудница
полиции.Содержание алкоголя в крови виновника ДТП составило более
двух промилле, что соответствует сильной степени
опьянения."Німецька хвиля" со ссылкой на агентство dpa сообщила,
что 28 декабря суд арестовал украинца – его поместили в
следственный изолятор.
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