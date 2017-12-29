В МИД Украины подтвердили, что за рулем грузовика, с участием которого произошло ДТП в Германии, был украинец. Водителя грузовика поместили в СИЗО Фото: ЕРА "Могу подтвердить, что за рулем грузовика был украинец. Причины и обстоятельства этого трагического случая расследуются полицией", – отметили в МИД.Вечером 27 декабря в немецкой земле Северный Рейн – Вестфалия гражданин Украины за рулем грузовика совершил смертельное ДТП, врезавшись в стоящий полицейский автомобиль. Погибла 23-летняя сотрудница полиции.Содержание алкоголя в крови виновника ДТП составило более двух промилле, что соответствует сильной степени опьянения."Німецька хвиля" со ссылкой на агентство dpa сообщила, что 28 декабря суд арестовал украинца – его поместили в следственный изолятор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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