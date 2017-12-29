Незаконно удерживаемые украинцы из ОРДЛО переправляются в РФ – глава СБУ

Службе безопасности Украины есть информация, что незаконно удерживаемые украинцы, в том числе военнослужащие, переправляются из ОРДЛО в РФ, многие из тех, кто считается без вести пропавшими, могут находиться в России.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава СБУ Василий Грицак рассказал, что украинская спецслужба задержала боевика при попытке пересечения линии столкновения на Донбассе.

"Этот человек принимал непосредственное участие в удержании и пытках пленных, вооруженном штурме админзданий в Должанске, в том числе пограничного отряда, конвоировании по указанию российских кураторов военнопленных Вооруженных сил Украины на территорию РФ", - рассказал В.Грицак.

Глава СБУ подчеркнул, что, по официальной информации, на территории России находится 10 граждан Украины, незаконно удерживаемых или осужденных. Вместе с тем, он отметил: "Мы подозреваем, что многие из этих 402-х, которых мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории Российской Федерации, или, как они говорят, "союзных республик".

"Думаю, что этот задержанный нами боевик расскажет что-то по этому поводу", - добавил глава украинской спецслужбы.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.