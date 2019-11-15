Оккупационные власти в Крыму считают жителей полуострова “ненадежными“, следовательно массово переселяют туда своих граждан с российской территории.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, представляя в ООН проект резолюции по ситуации с нарушением прав человека в Крыму, пишет Укринформ.

По его словам, Россия не выполнила и проигнорировала положения всех соответствующих резолюций и решений международных организаций. “Убийства, пытки, насилие, своевольные задержания и аресты, насильственные исчезновения и преследования журналистов, правозащитников, работников социальных медиа и блогеров и других активистов являются одними из самых распространенных нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму. Люди живут в страхе, чтобы их не обозначили как экстремистов, террористов или украинских шпионов, и рискуют быть брошенными в тюрьму или их могут похитить, и они исчезнут бесследно. Однако, несмотря на все репрессии и запугивание, местные жители, бесспорно, считаются Кремлем недостаточно надежными“, - отметил Кислица.

По его словам, именно по этой причине Россия переселяет часть своего населения на оккупированную территорию. В то же время, согласно международному гуманитарному праву, оккупирующая держава не может депортировать или переселять собственное население на оккупированную территорию.

Кислица сослался на отчет Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерреша, представленный в сентябре 2019 года, в котором констатировано:

“В течение 2014-2018 годов 140 198 человек изменили регистрацию из регионов Российской Федерации на “Республику Крым“ или “город Севастополь“.

Все эти нарушения, считает Кислица, является “хорошо спланированными и скоординированными“. На самом деле для России, убежден Кислица, важным является создание огромной военной базы, в которую постепенно превращается Крым.

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