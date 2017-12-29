Президент Украины Петр Порошенко направил на рассмотрение в Верховную Раду свой вариант закона об антикоррупционном суде. Общественные организации тут же призвали главу государства отозвать законопроект, поскольку он не учитывает рекомендации Венецианской комиссии. "ГОРДОН" собрал мнения экспертов о законопроекте. Общественные организации опасаются, что президентский законопроект не позволит обеспечить независимость антикоррупционного судопроизводства Фото: sud.ua Елена ПОСКАННАЯ Предполагается, что Высший антикоррупционный суд будет сформирован в течение года со дня вступления закона в силу и начнет работу при условии назначения по результатам конкурса не менее двух третей от общего числа судей. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные производства о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда "в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления" (прожиточный минимум с 1 января 2018 года составит 1762 грн, то есть не менее 882,5 тыс. грн).Стать судьей антикоррупционного суда смогут граждане Украины не моложе 35 лет. Они должны иметь "значительный опыт осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, обладать знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека". Все кандидаты на должность судьи должны пройти через процедуру конкурсного отбора. Перевод на должность судьи не допускается. К участию в конкурсе будут допущены люди с определенным стажем. Они должны иметь: либо опыт работы на должности судьи не менее пяти лет,

либо ученую степень и стаж научной работы в сфере права не менее семи лет,

либо опыт адвокатской практики в сфере защиты от уголовного обвинения не менее семи лет. Документы кандидатов будет рассматривать Высшая квалификационная комиссия судей Украины. Она же будет назначать представителей Общественного совета международных экспертов по рекомендациям международных организаций, которые сотрудничают с Украиной в сфере противодействия и предотвращения коррупции. Статус общественного совета определен как "вспомогательный орган". В него могут попасть люди, имеющие "безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, опыт работы не менее пяти лет по внедрению за границей или в международных организациях современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией", указано в законопроекте. Реакция политиков и активистов Текст законопроекта раскритиковали политики и активисты. По их мнению, документ имеет мало общего с требованиями, которые выдвигали международные партнеры и активисты. Коалиция антикоррупционных общественных организаций попросила президента отозвать законопроект и внести в него изменения. Активисты считают, что у президента Порошенко есть возможность и время отозвать законопроект, внести в него необходимые изменения и снова подать в парламент. Фото: ЕРА "Общественные эксперты оценивают законопроект президента о Высшем антикоррупционном суде как не соответствующий выводам Венецианской комиссии и не позволяющий обеспечить независимость антикоррупционного судопроизводства", – говорится в заявлении, подписанном девятью общественными украинскими и международными организациями. Среди них – Центр противодействия коррупции, "Автомайдан", Центр политико-правовых реформ, Transparency International, State Watch, ACREC, группа антикоррупционной реформы "Реанимационного пакета реформ", Центр политических студий "Эйдос", Антикоррупционный штаб.Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин назвал законопроект №7440 попыткой "псевдореформы и создания псевдосуда, формированием которого займутся старые кадры", а эксперт "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов – "очередной попыткой выбрать "нужных" судей, как это было сделано во время конкурса в главный Суд, куда прошли судьи с явно запятнанной репутацией". Их заявления опубликованы на сайте ЦПК.Внефракционный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что в проекте закона прописаны завышенные требования к судьям. "Таких людей мы по всей стране от силы пять или 10 найдем. Есть ряд других высоких требований, которые могут затянуть создание этого суда на годы", – сказал Чумак. Недостатки закона Организация Transparency International (TI) проанализировала законопроект и назвала три его главные проблемы:1. Под вопросом чистота отбора судей. Часть 5 статьи 8 проекта закона определила совещательную роль Общественного совета международных экспертов. Их заключение относительно кандидата на должность судьи может быть проигнорировано Высшей квалификационной комиссией судей Украины. Для этого довольно набрать 11 из 16 голосов членов комиссии. Венецианская комиссия ранее рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей. Венецианская комиссия выдала рекомендации по содержанию закона об антикоррупционном суде в октябре 2017 года. Фото: coe.int 2. Суд могут перегрузить слишком большим количеством дел. Подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ. В то же время ему на рассмотрение могут направлять дела по ряду преступлений, подследственных Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований. Венецианская комиссия указывала, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП.3. Завышены требования к кандидатам. В части 2 статьи 7 прописаны чрезмерно высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Кандидат, кроме стажа работы в должности судьи или адвоката, должен иметь значительный опыт осуществления профессиональной деятельности в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, обладать знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека". Такие требования сужают число потенциальных кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда, что может стать препятствием для проведения отбора. Что будет с законопроектом дальше? Внефракционный депутат Дмитрий Добродомов не исключает, что критика законопроекта может привести к затягиванию процесса его принятия."Банковая не хочет создавать антикоррупционный суд, но загнана в угол и потому затягивает процессы. Законопроект со спорными положениями внесен в парламент умышленно. Могут предложить принять этот закон за основу, а потом вносить правки. Вряд ли это устроит всех адекватных людей и наших западных партнеров. Думаю, власти будут настаивать на отправке документа в Венецианскую комиссию. Очевидно затягивание процесса. Надо понимать: если мы не примем закон на этой сессии (а она заканчивается в феврале), то вероятность того, что суд начнет функционировать к началу 2019 года, значительно уменьшится", – сказал Добродомов в комментарии изданию "ГОРДОН". Нардеп Емец: Ко второму чтению мы получим законопроект, учитывающий все рекомендации Венецианской комиссии и надежды общества. Фото: ЕРА По мнению первого заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, члена фракции партии "Народный фронт" Леонида Емца, ситуация не критична – доработать закон можно в парламенте."Законопроект обозначен как первоочередной, а значит, на ближайшем заседании парламента будет включен в повестку дня. Надеюсь, его поддержат в первом чтении. В ходе подготовки ко второму чтению мы получим законопроект, учитывающий все рекомендации Венецианской комиссии и надежды общества. Для этого, собственно, и существует процедура, предусматривающая несколько чтений. Отозвав законопроект об антикоррупционном суде, мы лишь затормозим процесс его создания", – отметил нардеп.По мнению главы TI в Украине Ярослава Юрчишина, у президента есть возможность и время самостоятельно внести в проект изменения и снова подать его в парламент."Не все так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Если в законопроект будут внесены необходимые поправки, он вполне может быть принят в ближайшее время. Верховная Рада скорее ослабляет законопроекты, чем улучшает их. Мы это видим на примере медицинской или пенсионной реформ. Подавались гораздо более амбиционные проекты, чем те, что приняты парламентом в итоге. Сейчас, с приближением выборов, парламент политизируется. Там пребывает более 10 фигурантов дел НАБУ и САП. Риск ухудшения законопроекта в парламенте довольно высок. Поэтому мы, высказывая благодарность президенту за инициативу, призываем его отозвать проект. До 8 января парламент собираться не будет. Есть законная возможность перевнести законопроект, чтобы он не имел серьезных замечаний", – подчеркнул Юрчишин в комментарии изданию "ГОРДОН". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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