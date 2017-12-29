Вооруженный мужчина открыл огонь по церкви коптов близко от Каира, трое полицейских погибли

Вооруженный человек открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".
По его информации, трое сотрудников полиции погибли.
Отмечается, что стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего, который пытался взять штурмом здание церкви.
Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. К примеру, в мае этого года в результате нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, погибли более 30 человек.
В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.