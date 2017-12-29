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Вооруженный мужчина открыл огонь по церкви коптов недалеко от Каира, трое полицейских погибли
29.12.2017 12:55

Вооруженный мужчина открыл огонь по церкви коптов близко от Каира, трое полицейских погибли

Вооруженный мужчина открыл огонь по церкви коптов недалеко от Каира, трое полицейских погибли

Вооруженный человек открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

По его информации, трое сотрудников полиции погибли.

Отмечается, что стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего, который пытался взять штурмом здание церкви.

Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. К примеру, в мае этого года в результате нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, погибли более 30 человек.

В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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