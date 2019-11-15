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Стало известно, когда в метро Киева полностью запретят жетоны
15.11.2019 20:03
Внедрение в массовую эксплуатацию электронного билета стоит ожидать 1 апреля 2020 года
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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