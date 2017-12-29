Странный какой-то год выдался. Мир сходит с ума или, точнее, «восходит» к «дополненной реальности». Bitcoin перестал быть экзотикой. Маск задолбал всех со своим Hyperloop и беспилотными электрогрузовиками. Искусственный интеллект вытесняет натуральный. Ну, и мы, по-своему, по-крестьянски, старались не выбиваться из тренда. Чего стоит один лишь сюр с Саакашвили, львовский мусор, криптокарбованец, пенсильванский уголь и блокада Донбасса. Хотя есть и «перемоги» – безвиз и «Евровидение».

Самое большое достижение 2017 года – это, разумеется, безвиз. Мы ждали его с 2011-го и наконец дождались. Помню, как в мае 2010 года антинародный президент Украины Виктор Янукович на торжественном собрании по случаю Дня пограничника прогнозировал подписание соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Европейским Союзом до конца года.

Как давно это было. Сколько всякого политического мусора утекло. Пришлось забабахать революцию гидности. И вот оно – три года не прошло (точнее, прошло, но не важно), и Еврокомиссия в июне 2017-го расщедрилась безвизом для Украины. Радость-то какая!

Главное, чтобы она не оказалась кратковременной. Потому что накануне первый раз отпразднованного нами на государственном уровне католического Рождества Еврокомиссия сделала предупредительный выстрел в нашу сторону. Механизм приостановки безвиза не задействован, но нам уже намекнули.

Дело в том, что Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором представлен анализ соответствия стран с безвизовым режимом критериям его введения. В нем Украину признали страной, пока еще соответствующей критериям. Но при этом Еврокомиссия рекомендовала предпринять срочные шаги по улучшению ситуации. В частности, немедленно “усилить сотрудничество в сфере контроля миграции”, разъяснить гражданам о недопустимости пользования безвизовым режимом для заробитчанства и дальше – обычные пожелания относительно “эффективности антикоррупционных органов”.

Ну, с антикоррупционной темой все конечно. А вот с миграционной – не очень. Но будет конечно довольно скоро. После первой сверки в конце января количества наших сограждан, отправившихся в турпоездки, и количества не вернувшихся оттуда. Но умудрившихся трудоустроиться на территории ЕС. Из-за них, трудолюбивых, безвиз может накрыться медным тазом уже в будущем годом. Тьфу, чтобы не накаркать.

В числе приятного в уходящем году еще можно назвать «Евровидение», которое мы провели в мае. Ключевое слово “провели”. Потому что после победы Джамалы в 2016 году в Швеции возникало немало опасений, что Украина не “вытянет” «Евровидение». Министр финансов Александр Данилюк даже намекал на возможность отказа от мероприятия.

Но, вопреки негативным прогнозам, «Евровидение» мы приняли. Правда, как коммерческий проект оно оказалось убыточным. По словам представителей Департамента туризма КГГА, доход от конкурса составил около 500 млн. грн., а затраты на подготовку составили 655 млн. грн.

Ну, и добавить к этому еще 198 тыс. евро штрафа за “необеспечение участия в конкурсе "Евровидение-2017" участницы от России Юлии Самойловой”. Председатель правления НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) Зураб Аласания обещал обжаловать штраф в суде. Не знаю, обжаловал или нет. Информации об этом почему-то не видно.

Вообще, с судами нам очень специфически везло. Мы уже писали, что в результате исторической победы НАК "Нефтегаз" над ПАО "Газпром" в Стокгольмском арбитраже мы должны: а) выплатить “Газпрому” $2 млрд.; б) с 2018 года отбирать и оплачивать $5 млрд. кубометров российского газа.

Поэтому запомним 2017 год как последний “свободный” от российского газа. Стокгольмская перемога поставила на этом пиар-проекте крест. Боюсь предположить, что там будет с иском по кредиту в $3 млрд., известному у нас как “взятка Путина Януковичу”. Что там присудят нам в Лондоне в скором будущем...

Если рассматривать другие эпохальные события 2017 года, то нельзя обойти вниманием блокаду Донбасса. Потому что так виртуозно подпилить под собой ветку можем только мы. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в целом мы потеряли на этом деле 1% ВВП. Еще в начале лета Кабмин ухудшил прогноз по росту ВВП с 3% до 1,8%.

Из-за прекращения поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации Украины. Электростанции были вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ставший вдруг дефицитным антрацит пришлось активно импортировать из ЮАР и завозить из Соединенных Штатов по цене вдвое выше.

В сентябре в Одесском порту хлебом и солью встретили первую партию дорогостоящего американского угля из Пенсильвании. Это событие, точно, войдет в новейшую историю Украины. Правда, вопрос, в какой именно трактовке – перемоги или зрады, ибо более дешевый уголь из ОРДЛО неожиданно обнаружился в Европе. И не в одной Польше, а минимум в шести странах Евросоюза. Негодяи! Они нас не уважают!

Но зато мы уважаем передовые технологии и пытаемся идти в ногу со временем. Взять хотя бы рекомендации Высшего экспертного совета при Совете НБУ официально узаконить статус криптовалют в Украине.

Вообще, 2017 год стал, пожалуй, первым в истории, когда частично исчезли финансовые границы. Криптовалюты, еще недавно считавшиеся непонятной экзотикой, начали завоевывать мировое экономическое пространство. В отличие от традиционных валют, они не имеют своего эмиссионного центра. На них не действуют правила игры, установленные, скажем, ФРС США и европейским Центробанком.

Несмотря на очевидный спекулятивный подтекст, самую популярную криптовалюту – Bitcoin – признали крупнейшие страны мира. Даже Комиссия по торговле товарными фьючерсами США разрешила начать торговлю фьючерсами Bitcoin на Чикагской товарной бирже.

Некоторые заинтересованные эксперты, например, хозяин блога о криптовалютах CryptosRus Джордж Тун прогнозирует, что стоимость биткоина 31 декабря 2018 года превысит $150 тыс. Таким образом, 2017 год станет последним, когда представители среднего класса могли позволить себе купить несколько биткоинов: в дальнейшем владельцами криптовалюты будут только обладатели крупного капитала и давние держатели биткоина.

Что же делать нам, нищебродам? Есть альтернатива в лице национальной криптовалюты под названием Karbowanec. И пусть этот криптокарбованец пока торгуется как сувенир по $1,7 за штуку, но наш Нацбанк зрит в будущее, когда советует узаконить статус национальной криптовалюты. Отечественный производитель должен затмить всякие там Bitcoin! Купуй українське!

Если будет за что “купувать”. В 2017 году мы так и не выбрались из стагнации. А в 2018-м с головой окунемся в долги, выплаты по которым резко возрастают. Кстати, уходящий год впервые за последнее время ознаменовался тем, что Украина вернула МВФ больше старых долгов, чем получила новых вливаний. По состоянию на 1 декабря 2017 года выплачено $1,268 млрд., в то время как получен только один транш в размере $1 млрд. в апреле 2017 года. И с тех пор денег нам МВФ не давал. И не он один. Финансовые вливания от основных спонсоров – Европы и Штатов – заметно пошли на убыль.

Хотя мы пытались разжалобить мир своими проблемами. В частности, мусорными. Напомню, что почти полгода – с января по июль – Львов был поглощен мусором в прямом смысле слова. Политтехнологи от власти обрадовались, что мусорный кризис нанес безнадежный удар амбициям Андрея Садового. Он когда-то имел неплохой президентский рейтинг, сейчас же сомнительно даже его последующее избрание мэром Львова.

Фотожабы на Садового с мусором были очень популярны до тех пор, пока кое-кто не посоветовал гаранту лишить его студенческого друга Михаила Саакашвили украинского гражданства. Причем в тот момент, когда он находился в Соединенных Штатах.

Таким образом, приглашенный пару лет назад в качестве почетного тамады украинских реформ прежний грузинский президент и экс-глава Одесской области превратился в апатрида (“без бумажки ты какашка”) и затем с боем прорвался в Украину через близкий пункт Шегини. С тех пор народ созерцает бесплатную шоу-программу, по будням под парламентом, по выходным – на Майдане.

Когда толпа заскучала, ей для разогрева презентовали новый альбом грузинского исполнителя, где он выступает в дуете с олигархом-беглецом, кошельком семьи Януковича Сергеем Курченко. После Саакашвили еще снялся в роли Карлсона на крыше дома своего в центре столицы. И в лучших традициях Копперфильда выбрался на свободу: первый раз из автозака, когда его освободили соратники, второй раз в Печерском суде.

На финише года была попытка штурма Октябрьского дворца (ныне Международного центра культуры и искусств). И на этом мы плавно вошли в период детских утренников, взрослых корпоративов, быстро растаявшего снега и “йолки”.

Тем временем в транснациональном галактическом пространстве мимо нас проплывают слухи о грядущем объединении Apple и Tesla. О планах Илона Маска и Ричарда Брэнсона предъявить в 2018 году новые рекорды скорости, новые туннели и первые готовые маршруты систем транспортировки пассажиров в вакуумной трубе Hyperloop.

А у тех, кому не достанутся билеты в трубу, будет возможность одним только взглядом узнавать все данные о товаре с помощью AR-сервисов и HUD-технологий. Искусственный интеллект продолжит набирать обороты.

Билл Гейтс даже предложил ввести налогообложение роботов, раз уже они отбирают работу у людей. При этом основатель Microsoft не смог отказаться от искушения вложить часть своих капиталов в создание роботизированного “города будущего” под названием "Бельмонт".

Он уже купил участок в пустыне Аризоны, где в 2018 году начнет строительство огромного района вычислительных центров, беспилотных автомобилей и других инноваций. Ходят слухи, что для этого в российской компании Promobot будут заказаны роботы-строители с возможностью работать в жестких температурных условиях.

А где украинские роботы? Где наши “города будущего”, научные достижения и, не побоюсь этого слова, интеллектуальные хабы? Где вся наша высокотехнологическая промышленность? Или вся энергия страны выплескивается в войну, кукурузу и политические интриги?

Не знаю, как вам, а мне праздничная риторика премьера Гройсмана на итоговой пресс-конференции, когда он заявил, что “драйвером роста” экономики в 2018 году будет оборонная промышленность, почему-то не добавила оптимизма. Как и праздничное мероприятие – самый масштабный с начала АТО обмен пленными. Нет, то, что людей вернули родным перед Новым годом – это хорошо. Но не могу одного сообразить: почему, если мы воюем с агрессором, пленные с двух сторон – граждане Украины? Риторический вопрос, понимаю. Но куда же без него?

Впрочем, не будем “омрачаться”. Все-таки “свято наближається”. Правда, “Советского шампанского” на столах не будет. Ушло в прошлое. Не у всех будет даже “оливье”. Уровень жизни неуклонно растет. Да и “С легким паром...” нам, может быть, уже не покажут. Ничего страшного. Посмотрим “Один дома” и “Тупой, еще тупее”.

Я тут, кстати, недавно (страшно сказать, буквально явка с повинной) “Елки-2017” в Интернете посмотрел. Пиратскую копию. В плохом качестве. Не знаю, будет ли это засчитано как смягчающее обстоятельство, но факт...

Так вот, в 2016 году, если помните, Боря (Иван Ургант), чтобы помириться с женой и сыном, пытался украсть пингвина из музея природы, где работал Женя (Сергей Светлаков). А в этом году выпускник якутской ветеринарной академии Женя (Светлаков) решил стать пекарем и спалил себе квартиру, в связи с чем под Новый год переселился к Боре (Урганту) со всей семьей. Но поскольку клиенты знали Женю как ветеринара, они приводили к нему на прием лошадей, ослов и даже медведей. Чем доводили Борю до белого каления.

Посмотрел я это кино. И задумался: вот почему наши украинские Санта Клаусы, пришедшие на смену “люстрированным” Дедам Морозам, выглядят как пиратские копии китайского производства. Не из-за костюмов. Потому что на утренники они (по неискоренимой пока привычке) приходят со Снегурочками. Санта Клаусы, но со Снегурочками! Нонсенс какой-то! Спросите, с кем же они должны приходить? Как с кем? С оленями!

Пока не поздно, #ясчитаю надо провести срочную разъяснительную кампанию между аниматоров. Снегурочек и Клаусов одеть в меховые вышиванки. А хит винницкого земляка Гройсмана из группы “ТИК” Виктора Бронюка про “оленів” объявить новогодним гимном украинского Санты.

“Я вчора розмовляв з директором Чукотки,

Він просив, а я налив йому в стаканчик водки.

Ми дивились в мікроскоп строєніє генів,

Я дивився на дівчат, а думав про оленів.

Там дівчата, де олені красиві не голені,

Дивні створіння без мозгів і без коріння.

Олені, олені не бриті і не голені...”.

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