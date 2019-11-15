Польша решила подложить свинью России и отказаться от стратегического ископаемого.

Польша решила подложить свинью России и отказаться от стратегического ископаемого.

Польская нефтяная компания PGNiG направила в Россию сообщение о том, что после 2022 года не собирается продлять договор по закупкам газа. В сообщении польской компании говорится, что страна не будет закупать природный газ по «ямальскому контракту», который истекает в 2022 году.

Данное соглашение было подписано в 1996 году между Польшей и Россией. В 2018 году импорт голубого топлива сократился на 6,4% и достиг 9,04 млн кубометров.

Вместо этого Польша подписала долгосрочные договоренности с США по поставки сжиженного газа, который будет храниться в специальных хранилищах и поставлять танкерами по морю. Один из контрактов заключен между Польшей и Cheniere Marketing. Он предусматривает поставки 0,52 млн тонн сжиженного газа в течение 2019-2022 годов. В результате Польша получит 0,7 миллиардов кубометров газа после перевода вещества в его обычное состояние.

Далее компания Venture Global LNG будет поставлять сжиженный газ в Польшу в период с 2023 по 2042 годы. Контракт предполагает поставку по 1,45 млн тонн сжиженного газа в год. После регазификации это количество достигнет 1,95 миллиардов кубометров голубого топлива.

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