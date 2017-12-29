Украина за 11 мес. увеличила экспорт электроэнергии на 34,4%

Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4 млрд 707,6 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 6,9% (на 183,9 млн кВт-ч) – до 2 млрд 848,9 млн кВт-ч.

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Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 6,6% (на 54,9 млн кВт-ч) – до 780,1 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 1 млрд 78,6 млн кВт-ч против 3,7 млн кВт-ч за 11 месяцев прошлого года.

В Беларусь и Россию в январе-ноябре прошлого и текущего годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом в ноябре 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 258,6 млн кВт-ч, что на 22,3% (на 74,3 млн кВт-ч) меньше, чем в ноябре-2016.

Кроме того, Украина в январе-ноябре 2017-го импортировала 44,4 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ – 43,3 млн кВт-ч, Беларуси – 1 млн кВт-ч) против 71 млн кВт-ч за 11 месяцев 2016-го. Импорт учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Как сообщалось, Украина в январе-ноябре 2017 года экспортировала электроэнергию на $221,96 млн, в т.ч. в Венгрию – на $127,545 млн, Молдову – на $51,65 млн, Польшу – на $32,139 млн, другие страны – на $10,626 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.